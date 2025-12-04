Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, foi diagnosticada com uma leve fratura na região lombar da coluna nesta quarta-feira (3), após ser atendida no Hospital de Brasília, na capital federal.\nSegundo nota oficial de sua pasta, ela estava de férias durante esta semana. Para a recuperação, ela precisará se afastar de atividades presenciais nas próximas semanas.\nMarina foi hospitalizada "após sentir dor súbita na região lombar, enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência", diz a pasta.\nA ministra foi atendida pelos clínicos gerais Leonardo Coelho e Eder Malta e pelo ortopedista Isaias Azevedo. Ela recebeu medicações para controlar a dor e, uma vez que respondeu bem, teve alta ainda nesta quarta e já retornou à sua casa.\n"De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período", diz a nota do ministério.