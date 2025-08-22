Ao menos dois partidos na Câmara Municipal de Goiânia se anteciparam e anunciaram nesta quinta-feira (21) os nomes indicados para compor a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que vai investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn. A comissão, no entanto, ainda não foi oficialmente instalada, já que a publicação no Diário Oficial do Município (DOM) deve ocorrer apenas nesta sexta-feira (22).\nPela proporcionalidade, o MDB tem direito a duas vagas, por ser a maior bancada na Casa, e indicou os vereadores Luan Alves e Pedro Azulão Jr. Já o União Brasil (UB) definiu Lucas Kitão como o seu representante. O PT deve indicar Kátia Maria, mas informou que a decisão só será formalizada pela sigla após a instalação da comissão. Já o PL, que inicialmente havia afirmado que não participaria da CEI, sinalizou recuo e fará nova reunião para deliberar sobre sua indicação.