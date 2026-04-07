Assim como ocorreu com a bancada estadual, o MDB também terminou o período de janela partidária com a maior quantidade de membros entre os deputados federais de Goiás, são três. Nas movimentações na Câmara dos Deputados, o partido perdeu Marussa Boldrin para o Republicanos. No entanto, conseguiu filiar Zacharias Calil (era do União Brasil e é pré-candidato ao Senado) e Flávia Morais (que migrou do PDT, junto com o seu marido, o deputado estadual George Morais).\nUma das principais lideranças do MDB em Goiás é o governador Daniel Vilela. Célio Silveira continua no MDB. Em 2022, os eleitores goianos escolheram deputados federais de 10 partidos diferentes. Com o fim da janela partidária, o número caiu para nove, pois o PDT perdeu a sua representante.\nO PL elegeu três deputados federais em 2022 e agora tem dois, Gustavo Gayer e Magda Mofatto. Gayer é pré-candidato ao Senado. Magda articulou a ida para um partido da base de Daniel, mas decidiu ficar no PL. Eleito pelo PL, Daniel Agrobom se filiou ao PSD, partido que passou recentemente para o comando do ex-governador e pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado (UB). A sigla já tinha o deputado federal Ismael Alexandrino.