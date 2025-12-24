Os médicos que tratam Jair Bolsonaro (PL) avaliam submeter o ex-presidente a um procedimento para controlar suas crises de soluços, além da cirurgia de correção de hérnia já programada para quinta-feira (25).\nA informação foi dada por integrantes da equipe médica a jornalistas nesta quarta-feira (24) em frente ao hospital DF Star, em Brasília, onde o político está internado.\nEstá prevista a realização de um procedimento anestésico que seria o bloqueio anestésico do nervo frênico. Uma anestesia do nervo que enerva o diafragma. Depois dessa cirurgia de hérnia a gente vai reavaliar essa situação e ver se convém fazer esse bloqueio anestésico, que é um procedimento relativamente seguro, mas que não é o padrão para o tratamento de soluço. Precisa ver realmente se isso justifica o benefício, o risco", disse o médico Claudio Birolini.