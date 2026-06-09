O deputado federal Gustavo Gayer (PL), internado devido a complicações no quadro de obstrução intestinal, passou por reavaliação nesta segunda-feira (8) da equipe médica, que descartou procedimento cirúrgico imediato. Boletim divulgado pela assessoria do deputado informa também que, diante do quadro clínico apresentado, ele ficará em observação médica e fará exames complementares para definição da melhor estratégia de tratamento.\n“Gustavo encontra-se estável, sem dores e sob acompanhamento hospitalar”, diz o boletim, que menciona ainda “suporte nutricional por acesso venoso nos próximos dias, com o objetivo de melhorar suas condições físicas”. Tais condutas visam permitir “uma avaliação mais precisa sobre qual procedimento poderá ser realizado posteriormente.\nNovos desgastes impactam candidaturas do PL em Goiás