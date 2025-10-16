A advogada Ana Paula Rezende, filha do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende (1933-2021), esteve na Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira (15) para pedir apoio aos vereadores para a conclusão do local em homenagem ao pai. Segundo ela, o custo estimado para finalizar as obras do Memorial Iris Rezende, instalado na antiga Casa de Vidro, no Jardim Goiás, é de R$ 4,5 milhões.\n“Quero fazer um desabafo aqui: eu andei, andei, e voltei aqui hoje. Por que? Eu não consegui (auxílio) nem com o partido, que ele lutou a vida inteira. E não recebi nenhum centavo desse partido que ele tanto lutou e amou. Mas estou fazendo esse desabafo. Hoje entendo o porquê: a história do meu pai é maior que qualquer partido. Essa história não é do MDB, é de todos os partidos, é do povo de Goiás”, disse Ana Paula.