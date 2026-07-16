Último pré-candidato a se lançar na corrida pelo Senado na base governista, Gustavo Mendanha (PRD) reagiu nesta quarta-feira (15) contra a defesa por chapa única no grupo, com apenas dois nomes para a disputa pelas duas vagas na eleição de 4 de outubro. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia apontou que a articulação, liderada pelo presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, seria um “erro” na estratégia governista e não passaria de um movimento “isolado”.\n“Acho que isso é uma coisa do Baldy, que sempre teve essa proximidade com o Vanderlan. Não tem um movimento da Gracinha, até porque, se amanhã tiver um movimento comigo, ela vai participar do mesmo jeito. É algo isolado do Baldy e, óbvio, com inteligência, o Vanderlan está tentando construir algo para ele”, avaliou.\nMendanha respondeu ao POPULAR a respeito do evento realizado por Alexandre Baldy, na terça-feira (14), em que mobilizou prefeitos e lideranças aliadas para demonstrar apoio da estrutura a chapa única na base, apenas com Gracinha Caiado e o senador Vanderlan Cardoso (PSD).