O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e candidato ao Senado, Gustavo Mendanha (PRD), defendeu nesta sexta-feira (28) a “pacificação” da crise aberta por críticas diretas da ex-primeira-dama e também candidata ao Senado, Gracinha Caiado (UB). Mendanha afirmou ao POPULAR que as insatisfações são geradas, em parte, pela “inexperiência” de Gracinha na disputa de campanhas eleitorais e negou ser a origem de ataques, como as peças apócrifas nas redes sociais que a criticam e defendem a chapa informal entre o ex-prefeito e o deputado federal Gustavo Gayer (PL). “Isso que tem sido feito pra tirar o equilíbrio da Dona Gracinha, talvez pela inexperiência que ela tem por nunca ter disputado uma eleição, que faz com que ela caia nessa pilha dos adversários. Fico triste, mas com muito respeito e, de alguma forma, me solidarizando a ela, mas entendo que existe um equívoco por parte da equipe dela ou da parte dela em achar que eu e minha equipe temos feito qualquer coisa contra ela”, disse.Mendanha ainda nega realizar qualquer “afronta” contra a ex-primeira-dama, questionado sobre as publicações que rejeitam Gracinha e defendem a dobradinha entre ele e Gayer. “É algum material sendo feito pelo meu CNPJ de campanha? Então, eu não tenho aceitado e como é que se combate alguma coisa que é apócrifa? Agora, o que existe, na verdade, é que a Assembleia de Deus - Ministério Vila Nova, vai declarar apoio para o Gayer e para a Gracinha. Você viu alguém rejeitar esse apoio?”, questionou.“Espero que chegue a essa pacificação. Aliás, vou citar um texto bíblico que eu tenho como regra de fé. “Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus”. Eu que sou um filho de Deus e sou alguém que prezo pela paz. Da minha parte, vai estar sempre aberto ao diálogo, sempre aberto à convergência”, alegou.“O deputado Gugu Nader (PSDB) apoia o Marconi Perillo e apoia a Gracinha. Você viu ela rejeitar esse apoio? O Romário Policarpo, com mais 20 vereadores, apoiam o Marconi e declararam apoio, mas você viu ela rejeitar? Então, tem muita gente que quer criar confusão. Com a experiência, eu sei que isso é natural de campanha e, por ela não ter essa experiência, talvez fique chateada. Eu mantenho o respeito por ela e vou continuar pedindo votos para a Dona Gracinha e para o Daniel”, conclui.