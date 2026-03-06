Depois da decisão do grupo do governo estadual de lançar três candidaturas ao Senado, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e diretor da CelgPar Gustavo Mendanha (PSD) movimenta-se para ocupar a vaga de vice do pré-candidato ao governo Daniel Vilela (MDB). “Eu ficaria mais feliz em ser vice do que disputar o Senado com quatro candidaturas avulsas”, afirmou ao POPULAR nesta quinta-feira (5).\nPelo menos outros quatro nomes estão cotados para a vice: o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás (Faeg) e ex-deputado federal José Mário Schreiner (MDB); o ex-senador Luiz Carlos do Carmo (Podemos); o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima (UB); e o ex-prefeito de Rio Verde Paulo do Vale (UB). Também há especulações sobre representantes do Entorno do Distrito Federal.