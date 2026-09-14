O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), retirou o sigilo de dados de pagamentos do Banco Master detalhados em relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) em atendimento a pedido do presidente da corte, Luiz Edson Fachin.\nA solicitação foi feita após o vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand, manifestar-se nesta segunda-feira (14) a favor da publicização do documento em resposta uma demanda do ministro Alexandre de Moraes.\nMendonça fez a mudança diretamente no sistema do tribunal, sem ter dado uma decisão nesse sentido e tornando as informações públicas.\nMoraes cobra Fachin, critica 'escolha seletiva' de Mendonça e pede retirada de sigilo integral sobre Master\nFachin atende a PGR, Moraes e Zanin e pede a Mendonça queda de sigilo de todo o caso Master em 24 horas