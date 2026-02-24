Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça: PGR e AGU já se colocaram contra leis goianas (Carlos Moura/SCOSTF)\nO ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 60 dias para que a PF (Polícia Federal) entregue um relatório completo sobre o Banco Master e aponte as autoridades com foro privilegiado eventualmente envolvidas no esquema. Depois disso, ele vai definir se a investigação permanece na corte ou será enviada à primeira instância.\nO prazo foi acordado em reunião realizada nesta segunda-feira (23) entre Mendonça e os investigadores responsáveis pelo caso Master. A corporação detalhou o estágio das apurações, ao passo que o ministro apresentou uma lista de processos vinculados à operação Compliance Zero e seus desdobramentos.\nAo fim da reunião, ficou acertado que a PF vai entregar a Mendonça, em até dois meses, uma análise completa do material apreendido até o momento, incluindo o conteúdo do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master e principal investigado da Compliance Zero.