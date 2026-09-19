O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, afirmou ao diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, que não conseguiu ter acesso efetivo ao material de um dos celulares de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, apreendidos na ocasião da primeira prisão do ex-banqueiro, em 18 de novembro de 2025.\nMendonça pediu que a PF adote providências para acesso ao material do celular.\nFachin supende sessão do STF que analisaria relatório sobre Mendonça\nCitando crise no STF, defesa de Daniel Vorcaro pede revogação de prisão\nSTF na dinâmica eleitoral acirra crise interna e entre poderes\nSolicita-se ao setor competente da PF o auxílio técnico operacional necessário, bem como a conferência na higidez do material especificamente entregue a esse gabinete, a fim de viabilizar a superação de qualquer óbice ao efetivo acesso ao referido material", disse Mendonça em ofício a Andrei enviado neste sábado (19).