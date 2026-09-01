O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu o agendamento de uma sessão presencial do plenário para debater as mensagens que apontam para uma interlocução entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.\nMendonça disse que o plenário da corte é "o caminho inevitável" e a "instância soberana para analisar, de modo técnico e estritamente jurídico" as evidências trazidas pela PF (Polícia Federal). A definição de uma data cabe ao presidente do STF, ministro Edson Fachin.\nVorcaro perguntou a Moraes se deveria deixar o país dois dias antes de ser preso pela Polícia Federal, segundo mensagens reveladas pelo jornal O Estado de S. Paulo e obtidas também pela Folha.\nDepoimento de Vorcaro à PF é adiado após problema técnico\nPF aponta suspeitas sobre mais diretores do BRB no caso Master e pede prazo para concluir inquérito