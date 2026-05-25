A eleição da mesa diretora da Câmara de Goiânia para o biênio 2027-2028 deve ser realizada entre outubro e novembro deste ano. Os principais cotados são Henrique Alves (MDB), Ronilson Reis (SD) e Thialu Guiotti (Avante). A leitura nos bastidores é que a definição terá forte influência do atual presidente, Romário Policarpo (Cidadania), e do prefeito Sandro Mabel (UB).\nOs três nomes fazem parte de grupo ligado a Policarpo, que está em seu quarto mandato consecutivo à frente da Câmara. O entendimento atual é que dificilmente haverá disputa entre eles na eleição. A ideia é de que as articulações avancem internamente nos próximos meses e que o grupo apresente publicamente a chapa em outubro, com um deles na presidência e os demais em outros postos de comando na Casa.\nA próxima composição da mesa diretora é considerada estratégica, pois estará à frente do Legislativo nos últimos dois anos do mandato de Mabel na Prefeitura. Na oportunidade, os vereadores também definirão os próximos presidentes e membros das comissões. O Executivo tem enfrentado travamento de pauta em colegiados, principalmente na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e na Mista, comandadas por Luan Alves (MDB) e por Cabo Senna (Mobiliza), respectivamente.