A dois meses do encerramento do ano legislativo, a maioria das comissões permanentes da Câmara Municipal de Goiânia - responsáveis pela análise temática dos projetos - realizou poucas atividades. Levantamento feito pelo POPULAR mostra que 20 dos 22 colegiados tiveram a quantidade de encontros inferior ao número de meses de atuação legislativa de fevereiro até agora (Veja o quadro).\nApenas duas comissões fizeram oito ou mais reuniões no período - o que estabelece a média de uma por mês. O levantamento teve como base as transmissões do canal oficial da Casa no YouTube e documentos disponibilizados pelo Portal da Transparência ou pelas assessorias dos parlamentares.\nNo caso da Comissão de Proteção, Direitos e Defesa dos Animais (CPDDA), presidida por Lucas Vergílio (MDB), não foi realizado nenhum encontro em 2025. Os questionamentos da reportagem ao emedebista não tiveram resposta até o fechamento desta edição.