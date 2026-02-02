A contratação de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) começa com boas perspectivas em 2026, como aumento dos recursos e pequena redução dos juros anuais, que ainda preocupam. A programação para este ano, divulgada oficialmente em 20 de janeiro pela Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), amplia em 17,3% o volume de crédito disponível.\nO orçamento geral (empresarial e rural, com 50% para cada um) teve aumento de R$ 2,2 bilhões, passando de R$ 12,4 bilhões no ano passado para R$ 14,6 bilhões em recursos do fundo com destinação ao financiamento de atividades produtivas na região em 2026. Desse total, serão destinados R$ 4,3 bilhões para Goiás.\nAlém de mais recursos, há uma redução das taxas de juros de 0,9 ponto porcentual em média. Outro facilitador é a possível extinção do IOF, com o fim da vigência da Lei nº 14.076/2020, o que tende a gerar uma redução adicional estimada entre 0,3% e 0,5% no Custo Efetivo Total do crédito, caso não haja nova legislação.