BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ministro-chefe da AGU (Advocacia Geral da União), Jorge Messias, admitiu a aliados que cogita entregar o cargo após a rejeição de seu nome para o STF (Supremo Tribunal Federal). No fim da noite de quarta-feira (29), ainda sob impacto da derrota no plenário do Senado, ele manifestou, em mensagens, a intenção de sair da Esplanada.\nAbalado com a derrota, o ministro sinalizou essa possibilidade ao próprio presidente Lula (PT) durante reunião no Palácio do Alvorada. Mas, segundo relatos, Lula insistiu por sua permanência na gestão, sugerindo que não tomasse qualquer decisão precipitada.\nEntre colaboradores de Lula, cresce uma torcida para que Messias assuma o Ministério da Justiça. Essa seria uma demonstração de reconhecimento de seu trabalho à frente da AGU e uma resposta a quem votou contra sua nomeação no STF.