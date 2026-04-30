O Senado impôs uma derrota histórica ao presidente Lula (PT) e rejeitou a indicação de Jorge Messias, 46, ao STF (Supremo Tribunal Federal).\nA decisão é resultado de uma queda de braço entre o Congresso e o Palácio do Planalto, somada a um longo processo de desgaste da cúpula do Judiciário e de um fortalecimento da direita no cenário que antecede as eleições deste ano.\nEm votação secreta, 42 senadores se manifestaram nesta quarta-feira (29) contra a aprovação de Messias para o STF, enquanto 34 foram a favor do indicado por Lula. Eram necessários 41 senadores favoráveis.\nNa CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Messias havia sido aprovado por 16 votos a 11, após cerca de oito horas de sabatina, no placar mais apertado desde a redemocratização.\nGoverno Lula mapeia traições em votação sobre Messias, vê rasteira do MDB e prevê exonerações