A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro admitiu a possibilidade de se candidatar em 2026, diante da ausência de Jair Bolsonaro (PL) na disputa eleitoral.\nEm entrevista ao jornal britânico The Telegraph publicada nesta quarta-feira (24), Michelle prometeser uma leoa para defender os valores conservadores e diz que cuidará do marido, que foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e três meses de prisão.\n"Me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, verdade e justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, se tornar necessário que eu assuma a candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele pedir para mim", disse a ex-primeira-dama, que é evangélica.\nEm pesquisa Datafolha do mês passado, Michelle aparece mais bem posicionada que os filhos de Bolsonaro em eventual disputa contra o presidente Lula (PT).