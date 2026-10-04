BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com cerca de 95% das urnas apuradas para a disputa do Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a deputada federal Bia Kicis (PL) ultrapassaram os 800 mil votos, cada uma, e se tornaram as candidatas mais bem votadas pelo DF para o cargo desde a redemocratização.Michelle tem 892.173 votos (28,97%) e Bia, 843.719 votos (27,40%).Gritos de celebração foram ouvidos da casa do candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) após o resultado.As duas superaram Cristovam Buarque (PSB), que teve 833 mil votos em 2010.Leila Barros (PDT) está em terceiro lugar, com 655.858 votos (21,3%), seguida por Erika Kokay (583.981 votos, ou 18,96%).Na última pesquisa Datafolha antes das eleições, Michelle figurava em primeiro, com 30% de votos válidos (quando não são considerados os brancos e nulos e os indecisos) na pesquisa estimulada, enquanto Bia Kicis (PL) marcava 24% e Leila do Vôlei (PDT), 21%. Na sequência, Erika Kokay (PT) somou 18% das menções.