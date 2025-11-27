O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe nesta quinta-feira (27) visitas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e do vereador Jair Renan (PL). Eles chegaram em carros separados na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro cumpre pena pela condenação na trama golpista.\nO filho de Bolsonaro, que é vereador em Balneário Camboriu (SC), chegou mais cedo, por volta das 9h15. Ao deixar a PF, ele disse que o pai "está muito mal" e "soluçou a noite inteira".\nMoraes oficializa condenação definitiva de Bolsonaro e abre caminho para cumprimento de pena\nSTF forma maioria para manter prisão preventiva de Bolsonaro\nFilme do Bolsonaro: quais atores vão viver Jair, Flávio, Carlos e Eduardo\nMichelle chegou por volta das 9h25 na Polícia Federal. Ambos não falaram com a imprensa antes da visita.