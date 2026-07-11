Após dois dias de silêncio, a deputada federal e presidente do PT de Goiás, Adriana Accorsi, reafirmou a pré-candidatura à reeleição mesmo diante da preferência manifestada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que ela entre na disputa ao governo estadual.\nA conversa de Lula com Adriana e com a vereadora Aava Santiago, presidente estadual do PSB, na quarta-feira (8), no Palácio do Planalto, reforçou as dúvidas sobre o palanque da esquerda em Goiás, um mês depois da Executiva estadual do PT escolher o nome do ex-deputado Luis Cesar Bueno para a eleição ao governo.\nAdriana repete que Lula tem respeito por sua decisão e faz questão de mencionar o apoio também da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Ela também citou o caso de Minas Gerais, em que o PT recuou na pressão pela candidatura da ex-prefeita de Contagem Marília Campos, que seguirá em seu projeto de disputar o Senado, enquanto o ex-ministro Patrus Ananias foi escolhido para a eleição ao governo.