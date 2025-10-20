O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), afirmou, nesta segunda-feira (20), que seu objetivo principal é ser candidato a presidente da República pelo União Brasil.\n“A minha luta e a minha posição é de ser candidato a presidente pelo União Brasil, que é maior que o PP. Como tal, é um partido que tem luz própria, que convive muito bem com o PP, e com outros partidos, Cidadania, Solidariedade, PRD e todos os outros, que estarei aberto ao diálogo”, disse o governador, no programa Café com CBN, da CBN Goiânia.\nCaiado destacou que a federação entre União Brasil e PP ainda não foi homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O governador confirmou diálogo com outros partidos, mas disse que a estratégia é “coisa normal na vida pública”, citando que as candidaturas majoritárias podem ser registradas com coligações partidárias.