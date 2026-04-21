O novo secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ademar Leal, afirmou, nesta segunda-feira (20), que sua gestão será pautada pela continuidade de projetos que estão em andamento na pasta e aproximação entre os empresários da área e o governo. “Minha missão é ser um interlocutor da cadeia produtiva do setor privado com o setor público”, afirmou durante o programa Jackson Abrão Entrevista.\nLeal disse que pretende “aproveitar toda essa infraestrutura criada pela gestão anterior” e “dar velocidade”. “Trazer um pouco do meu conhecimento, que é do setor privado, essa velocidade, esse dinamismo, esse conhecimento, para dentro do setor público. Fazer com que esses avanços venham através do diálogo com todos os entes da cadeia”, declarou o auxiliar.\nO novo secretário é produtor rural e tomou posse no cargo estadual na terça-feira passada (14), em meio a acenos do governador Daniel Vilela (MDB) ao agronegócio. Naquela oportunidade, o emedebista ressaltou o papel de interlocução política atribuído ao novo auxiliar e o trabalho para “resgatar o protagonismo” da pasta.