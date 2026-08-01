O Mobiliza oficializou, em convenção estadual realizada neste sábado (1º), a chapa de candidatos a deputado estadual e o apoio à reeleição do governador Daniel Vilela (MDB). A sigla também confirmou apoio à pré-candidatura de Gustavo Mendanha (PRD) ao Senado. Para a Câmara dos Deputados, o partido não lançará chapa em Goiás e liberará seus filiados.\nSegundo o presidente estadual do Mobiliza, Reginaldo Melo, a chapa proporcional será composta por 40 candidatos à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), sendo 25 homens e 15 mulheres. “(A convenção) concretizou o trabalho de formação da chapa de deputado estadual, e nós esperamos realmente fazer de 3 a 4 deputados estaduais”, afirmou Melo, ao POPULAR.\nQuestionado sobre o posicionamento do partido na disputa pela Presidência da República, o dirigente disse que o diretório estadual aguardará orientação da Executiva Nacional.