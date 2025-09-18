O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na segunda-feira (15) o envio à Procuradoria-Geral da República (PGR) de uma representação criminal contra os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Gustavo Gayer (PL-GO) por suposta disseminação de notícias falsas e ataques ao Estado Democrático de Direito e ao Banco do Brasil.O pedido foi apresentado em agosto pelo deputado federal Reimont Otoni (PT-RJ), líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, e solicita abertura de inquérito para apurar se os parlamentares cometeram crimes como coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e divulgação de informação falsa sobre a instituição financeira.Entre as medidas cautelares solicitadas estão a suspensão da validade dos passaportes de ambos, o bloqueio e a desmonetização de perfis digitais usados para a propagação de fake news, a quebra de sigilo telemático e até a suspensão do exercício dos mandatos parlamentares, com comunicação à Câmara dos Deputados para a deliberação.Procurado pelo POPULAR nesta quarta-feira (17), o advogado Rodrigo Teixeira, que representa Gayer, disse que ainda não houve notificação judicial oficial sobre o caso. No despacho, Moraes determinou a autuação das petições e enviou o caso à PGR, que terá cinco dias para se manifestar. As representações foram distribuídas por prevenção ao Inquérito 4.995 e à Ação Penal 2668, que já investigam condutas semelhantes. Só a partir de então, haverá uma decisão sobre abrir uma investigação ou não sobre o caso.Segundo a Folha de S.Paulo, o Banco do Brasil enviou um ofício à Advocacia-Geral da União (AGU) pedindo a adoção de medidas jurídicas cabíveis e vinha sendo pressionado por integrantes do Judiciário e por bancos a acionar a Polícia Federal.O pano de fundo dos supostos ataques ao BB é a Lei Magnitsky dos Estados Unidos que foi aplicada contra Moraes. A norma impõe sanções financeiras, como congelamento de bens e proibição de negócios com cidadãos e empresas americanas, a estrangeiros acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Um cartão de crédito de Moraes com bandeira americana foi bloqueado. Por isso, a representação foi protocolada no âmbito do inquérito aberto por Moraes para apurar a conduta de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.