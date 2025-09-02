O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), começou o julgamento da ação do núcleo crucial da trama golpista de um modo incomum.\nAntes de efetivamente começar a leitura do relatório, que trata de um resumo do processo, e que não entra no mérito do caso, o magistrado fez um contundente discurso em defesa da corte e das ações relacionadas à trama golpista. O magistrado defendeu, por exemplo, a competência da corte para julgar as ações, citando que no processo em questão está se seguindo o mesmo rito já adotado em inúmeras ações do 8 de Janeiro.\nChegou a dizer também que o país só tem a lamentar que mais uma vez se tenha novamente tentado um golpe de Estado.\nDisse ainda que ao longo da tramitação houve condutas dolosas e conscientes com a "finalidade de tentar coagir o Judiciário e o STF" e submeter o funcionamento da corte ao crivo de outro estado estrangeiro e rejeitando que esse tipo de medida poderia ter sucesso em interferir no processo.