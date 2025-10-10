O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar para suspender as leis que regem a parceria entre o governo de Goiás e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) para execução de obras em rodovias do estado, usando recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), abastecido com a taxa do agro. O Ifag foi designado pelo governo sem processo de licitação.\nMoraes atendeu a pedido feito pelo diretório nacional do PT, em ação direta de inconstitucionalidade (ADI) protocolada na terça-feira (7). O Giro mostrou que, na ADI, o presidente do PT, Edinho Silva, afirma que o governo de Goiás "afronta o princípio da licitação e contratação pública, sob falso pretexto de desburocratização".\nEm nota, o governador Ronaldo Caiado (UB) classificou o posicionamento de Moraes como "político", mas disse que cumprirá a decisão. Na quinta (9), Caiado fez críticas ao PT e Lula por causa da ação.