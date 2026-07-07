O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a PF (Polícia Federal) tome o depoimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma investigação que apura o crime de calúnia contra o presidente Lula (PT).\nDe acordo com o magistrado, o pré-candidato do PL à Presidência da República deve ser ouvido em um prazo máximo de dez dias. Flávio, devido à prerrogativa de senador, poderá acertar com a corporação o melhor local, dia e horário para o depoimento.\nO inquérito se refere a um post de Flávio na rede social X. Quando o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado, o senador escreveu: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".\nA decisão de Moraes atende a parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Nesta segunda-feira (6), ele defendeu ao STF que Flávio fosse ouvido e mencionou que a oitiva pode permitir uma retratação por parte do senador.