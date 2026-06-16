O ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro do STF Alexandre de Moraes estão novamente no olho do furacão entre Brasil e Estados Unidos, nesta semana, justamente quando o presidente Lula tem a expectativa de um encontro com Donald Trump, à margem do G-7, para discutir a nova onda de tarifas.\nA novidade, desta vez, é que os ataques de Eduardo e de Trump a Moraes ganharam reforço com a decisão da Justiça da Itália de anular a extradição da ex-deputada bolsonarista Carla Zambelli, que tem dupla condenação no Brasil. Os argumentos italianos atingem o ministro do STF em cheio, em meio a várias batalhas.\nA Primeira Turma do STF, que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão, deve julgar a partir de hoje a denúncia da PGR de que Eduardo, seu filho 03, atuou para Trump aplicar o tarifaço de 2025, a Lei Magnitsky contra Moraes e a suspensão de vistos a autoridades, como forma de coagir autoridades brasileiras no julgamento do golpe.