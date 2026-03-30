O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) explique uma publicação para avaliar a possibilidade de violação à proibição de uso das redes sociais.\nSe Moraes entender que houve burla, Bolsonaro, que está em prisão domiciliar humanitária temporária para cuidar de seus problemas de saúde, poderá voltar para o regime fechado. Os advogados têm 24 horas para prestar esclarecimentos.\nA publicação a que o ministro se refere é um vídeo que circulou no X em que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, diz a uma plateia que está gravando sua fala para depois mostrar para o pai.\nVocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou mostrando para o meu pai e vou provar para todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado", diz Eduardo.