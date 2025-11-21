O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). O parlamentar, condenado no processo da trama golpista, deixou o país e está nos EUA, de acordo com monitoramento feito pela Polícia Federal.\nDurante a investigação, Moraes determinou que Ramagem entregasse todos os passaportes, nacionais e estrangeiros, e fosse proibido de sair do país.\nSegundo reportagem do site PlatôBR publicada nesta quarta-feira (19), Ramagem está vivendo em um condomínio de luxo na cidade de North Miami, apesar da condenação. Ele teria se mudado em setembro, tendo saído do Brasil após se deslocar do Rio de Janeiro para Boa Vista.\nNa quarta, o PSOL enviou ofício à Polícia Federal para pedir a prisão de Ramagem. Na quinta (20), protocolou o mesmo pedido no STF. O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, já havia determinado a prisão, em decisão que não tinha se tornado pública ainda, por correr sob sigilo.