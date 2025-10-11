O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta sexta-feira (10), a suspensão, por liminar, de duas leis do estado de Goiás que regem a parceria entre o governo de Goiás e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) para execução de obras em rodovias do estado, usando recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), abastecido com a taxa do agro. O governador Ronaldo Caiado (UB) afirmou que o voto do ministro foi “político”.\nMoraes atendeu pedido feito pelo diretório nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), em ação direta de inconstitucionalidade (ADI) protocolada na terça-feira (7). A ADI foi revelada pelo Giro. Na peça, a sigla questiona o modelo de contratação direta do Ifag, apontando “afronta ao princípio da licitação e contratação pública, implementada sob um falso pretexto de desburocratização da execução de obras públicas”.