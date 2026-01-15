O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecida como "Papudinha".\nDefesa de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar após queda e diz que não se pode contar com 'sorte'\nDefesa de Bolsonaro cita "assistência religiosa" no pedido de visita de bispo evangélico de Anápolis\nO ministro também determinou que Bolsonaro seja submetido imediatamente à junta médica oficial, composta por médicos da PF (Polícia Federal), para avaliação do seu quadro clínico de saúde.