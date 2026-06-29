O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai se reunir com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro antes de decidir se prorroga ou não o seu período em prisão domiciliar. A audiência vai ocorrer nesta terça-feira (30).\nPassados os 90 dias de domiciliar, familiares e aliados do ex-presidente dizem esperar uma prorrogação em nome de sua saúde. Moraes estava inicialmente disposto a renovar o prazo, mas a apreensão de uma arma de Bolsonaro com um de seus seguranças, durante uma blitz, acendeu um alerta no ministro.\nEm um despacho nesta quarta-feira (24), Moraes disse que isso demonstra uma "falta grave" e pode ensejar "a cessação da prisão domiciliar". O ministro pediu a opinião da PGR (Procuradoria-Geral da República), que disse não ver, até aqui, uma falta disciplinar e falou em aguardar as investigações.