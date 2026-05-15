A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quinta-feira (14), em primeira votação, dois projetos de lei considerados prioritários pelo Executivo: o programa Morar no Centro e a criação do cartão Goiânia + Humana. As matérias chegaram à Casa em março e houve esforço do Paço Municipal nas últimas semanas para destravar a tramitação, principalmente na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). As matérias foram encaminhadas para comissões temáticas e, depois, devem passar por uma nova votação no plenário da Câmara.\nO Morar no Centro prevê o pagamento de metade do aluguel de até 3 mil famílias que escolham se mudar para imóveis cadastrados. O benefício terá duração de três anos e tem a finalidade de incentivar a ocupação do bairro. A medida faz parte do planejamento da Prefeitura para requalificação do Centro.