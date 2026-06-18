Novas regras de isenção de impostos, diminuição na autonomia do Executivo para definir regras e medidas de abrangência social estão entre os temas das 12 emendas apresentadas por quatro vereadores, nesta quarta-feira (17), ao projeto de lei que cria o programa Morar no Centro. Como a inclusão das modificações foi aprovada no plenário da Câmara de Goiânia, a proposta volta à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) exclusivamente para a análise das emendas.\nAs modificações foram apresentadas pelos vereadores Aava Santiago (PSB), Anselmo Pereira (MDB), Kátia Maria (PT), e pelo presidente da Câmara, Romário Policarpo (Cidadania). O projeto de lei não estava na pauta da sessão desta quarta, mas foi incluído após aprovação do plenário. O requerimento que garantiu a entrada da matéria na pauta tem pelo menos 15 assinaturas que foram colhidas pessoalmente por Policarpo. A aprovação das emendas no plenário não enfrentou qualquer resistência da base.