-Vídeo Sylvester Morar Centro (1.3454991)\nAprovado em definitivo pela Câmara de Goiânia nesta semana, o programa Morar no Centro foi além do auxílio-aluguel e incluiu incentivos fiscais para quem deseja comprar um imóvel residencial ou investir no Setor Central. A proposta agora aguarda sanção do prefeito Sandro Mabel (UB).\nO projeto original da Prefeitura previa subsidiar até a metade do aluguel de 3 mil famílias em imóveis cadastrados. No entanto, uma emenda aprovada pela Casa - de autoria conjunta dos vereadores Romário Policarpo (Cidadania) e Anselmo Pereira (MDB) - ampliou as vantagens para a aquisição da casa própria e a requalificação urbana da região histórica.\nPelo texto aprovado, quem comprar uma moradia nova ou reformada no Centro terá isenção total do ITBI (imposto cobrado na transferência do imóvel) e do IPTU. Os benefícios foram divididos em duas frentes: compradores e investidores do setor imobiliário, e famílias que buscam moradia subsidiada.