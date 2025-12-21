O ex-prefeito de São Miguel do Passa Quatro Elson Gonçalves de Oliveira morreu aos 81 anos neste sábado (20). O ex-político, que também era advogado, estava em tratamento médico em Goiânia. A causa da morte não foi divulgada pela família.\nElson Gonçalves de Oliveira, popularmente conhecido como Doutor Elson, foi o primeiro prefeito da história de São Miguel do Passa Quatro, município localizado na região sudeste de Goiás. A Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro publicou uma nota de pesar lamentando a morte de Elson Gonçalves.\nNeste momento de profunda tristeza, a Prefeitura se solidariza com os familiares, amigos e com toda a população passaquatrense, desejando conforto e serenidade para enfrentar esta perda irreparável. Que sua história, suas palavras e seu exemplo sigam inspirando gerações”, diz a nota da prefeitura.