O ex-prefeito de Buriti Alegre, João Alfredo de Mello Neto, morreu nesta quinta-feira (27), aos 69 anos. A informação foi divulgada pela prefeitura, que decretou luto oficial no município. A causa da morte não foi informada. O velório é realizado nesta sexta-feira (28), na sala de velório Paz Universal, e o sepultamento está marcado para as 15h.\nNatural de Itumbiara, João Alfredo era advogado e bancário, com atuação nos setores agropecuário e comercial. Ele esteve à frente da Prefeitura de Buriti Alegre por dois mandatos consecutivos, de 2005 a 2012, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em nota, a prefeitura destacou que o ex-gestor deixa uma marca de dedicação e amor pelo município. "Sua liderança, visão e empenho pelo desenvolvimento de Buriti Alegre contribuíram para a história e o progresso da nossa cidade."