Morreu nesta quarta-feira (13) o ex-prefeito de Rio Verde, Juraci Martins. O atual gestor municipal, Wellington Carrijo, lamentou o ocorrido nas redes sociais. A causa da morte e informações do velório e sepultamento não foram divulgadas.\nHoje, Rio Verde se despede de um grande homem: meu amigo, colega médico e ex-prefeito, doutor Juraci”, disse Wellington em um trecho da publicação.\nAinda de acordo com a postagem, Juraci “deixa este plano, mas leva consigo a admiração e o respeito de todos, deixando um legado marcado pelo trabalho e pelo coração bondoso".\nPor meio de nota, a Prefeitura de Rio Verde informou que Juraci construiu uma história sólida à frente da gestão do município entre os anos de 2009 e 2016, "deixando um legado de trabalho e conquistas para o nosso município".\nAinda segundo a nota, em respeito e em homenagem à trajetória do ex-prefeito, a cidade decretou luto oficial de três dias (leia na íntegra ao final da matéria).