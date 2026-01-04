A ex-primeira dama de Bela Vista de Goiás, Juliana Catarina Guimarães e Silva, de 69 anos, morreu neste domingo (4). A causa da morte não foi divulgada pela família.\nJuliana Catarina era esposa do ex-prefeito Vanderlan Celso Silva, que governou o município de 1983 a 1988 e de 1993 a 1996, e trabalhou na Secretaria de Ação Social do município.\nJovem que morreu após cair de cavalo em Goiás era apaixonado por cavalgadas, diz amigo\nMorte de motociclista em acidente na BR-414 gera comoção\nMorte de professora de colégio militar após luta contra pneumonia causa comoção\nEm nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Blea Vista de Goiás lamentou a morte de Juliana Catarina Guimarães e Silva (leia a nota na íntegra abaixo).\nA Prefeitura lamenta profundamente o falecimento da ex-primeira-dama do município, Juliana Catarina Guimarães e Silva. Juliana atuou na Secretaria de Ação Social, onde marcou sua trajetória pelo cuidado dedicação e apoio às pessoas que mais precisavam”, diz a nota.