Morreu, na madrugada desta sexta-feira (14), o ex-vereador de Inhumas José Pereira de Almeida, carinhosamente conhecido como Zé Pernambuco, informou a Câmara Municipal da cidade, na Região Metropolitana de Goiânia. A causa da morte e detalhes do velório e enterro não foram divulgadas.\nPor meio de nota, a Câmara de Inhumas lamentou a perda do político e destacou sua trajetória de trabalho e contribuição ao município.\nZé Pernambuco dedicou parte de sua vida ao serviço público e ao desenvolvimento de nossa cidade, exercendo seu mandato com compromisso, respeito e atenção à comunidade inhumasense”, disse a nota.\nPrefeito de Augustinópolis morre em Brasília\nMorre um dos pioneiros da fundação de Ceres\nMorre ex-primeira-dama de Itaberaí\nA morte do ex-vereador também foi lamentada por moradores da cidade, que o descreveram como uma pessoa muito querida em Inhumas.