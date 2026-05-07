A mãe do deputado federal Professor Alcides (PSDB), Marina Ribeiro, morreu na noite desta quarta-feira (6). De acordo com informações publicadas no perfil do parlamentar na rede social, ela faleceu por causas naturais em casa, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.\nMinha mãe cumpriu sua missão com grandeza. Dona Marina Ribeiro deixa uma trajetória construída com fé, trabalho, honestidade e muito amor pela família", escreveu o deputado na rede social.\nSegundo Professor Alcides, Marina estava com 101 anos e teve outros 16 filhos, além dele. Natural de Remanso, na Bahia, ela se mudou para Goiás na década de 1970 e passou a residir em Aparecida.