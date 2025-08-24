A secretária-geral do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Goiânia teve a morte divulgada neste domingo (24). Em nota, o partido informou que Lyza Milhomem era filiada há muitos anos e recentemente enfrentou uma doença e ‘partiu de forma muito rápida’. A causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.\nFiliada há muitos anos ao nosso partido, Lyza foi uma militante dedicada, sempre presente nas lutas, nas tarefas coletivas e nas construções eleitorais. Sua presença firme, sorridente e companheira iluminava cada espaço de organização e resistência”, publicou o PT.\nEm nota, a vice-líder do PT na Câmara, Adriana Accorsi lamentou a morte de Lyza. “Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento da companheira Lyza Milhomem, secretária Geral do PT de Goiânia e coordenadora do Setorial Estadual da Pessoa com Deficiência. Grande liderança do partido em Goiânia e Goiás, seu legado viverá em nossas lutas”, lamentou (confira nota na íntegra ao final do texto).