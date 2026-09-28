O ex-prefeito de Senador Canedo Tomás de Aquino Miranda morreu neste domingo (27), segundo a prefeitura da cidade. A causa da morte e informações sobre o velório e enterro não foram divulgadas. Em razão do falecimento e em reconhecimento aos serviços prestados, a Prefeitura Municipal de Senador Canedo decretou luto oficial de três dias.\nHoje perdemos um ex-prefeito, um servidor público e, sobretudo, uma parte viva da história de Senador Canedo. Em reconhecimento à sua trajetória e aos relevantes serviços prestados ao nosso município, decretarei luto oficial de três dias em Senador Canedo. Mais do que uma homenagem, é o reconhecimento de uma cidade a alguém que dedicou sua vida a vê-la crescer. Ficam o nosso respeito, a nossa gratidão e um legado que continuará presente na história e em cada conquista que ele ajudou a tornar possível”, publicou o prefeito de Senador Canedo Fernando Pellozo, no Instagram.