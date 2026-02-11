A morte do vereador Walério Rodrigues dos Santos, eleito por Caiapônia, no oeste goiano, gerou comoção nas redes sociais. O parlamentar faleceu nessa terça-feira (10) aos 52 anos. A notícia foi divulgada pela prefeitura, mas a causa da morte não foi informada.\nEm seu perfil na internet, o prefeito de Caiapônia, Argemiro Rodrigues, desabafou sobre a partida precoce de Walério. Além de amigos, os dois eram primos. Argemiro também decretou luto oficial de três dias no município.\nFicam as lembranças, as conversas, os sorrisos e a certeza de que ele sempre teve o coração voltado para as pessoas e para nossa Caiapônia. Sua presença marcava, seu jeito simples aproximava e sua ausência será sentida todos os dias. Que seu legado e sua história sigam vivos em nós", compartilhou Argemiro.\nOutra internauta também manifestou tristeza com o caso. "Embora nossa convivência tenha sido breve, fica aqui registrado todo o meu respeito por sua dedicação e pelo trabalho realizado em prol da nossa cidade. Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e de todos que sentem essa perda neste momento de dor", afirmou Dariana Santos em uma postagem.