A morte do deputado estadual Amilton Filho (MDB), aos 41 anos, provocou forte comoção no cenário político goiano neste sábado (26). Lideranças do estado e de âmbito nacional divulgaram notas de pesar e prestaram homenagens ao parlamentar, ressaltando sua capacidade de diálogo, a postura conciliadora e a dedicação à vida pública.\nO candidato à presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) manifestou profundo pesar e classificou a perda como uma enorme tragédia para a sociedade goiana. Caiado relatou ter sido avisado sobre o ocorrido durante a madrugada pelo prefeito de Cristalina, momento em que acionou a cúpula da Segurança Pública para mobilizar o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica.\nPerdemos um político jovem, extremamente habilidoso e inteligente, que sabia construir entendimentos e consensos. Foi muito importante para o meu governo, tanto como deputado quanto como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ)", afirmou.