A agenda de conversas com dirigentes partidários, intensificação das ações no setor agropecuário e estratégias de divulgação das atividades, somadas ao apoio crescente de lideranças políticas, têm fortalecido o nome do ex-deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner (MDB), na bolsa de apostas para a vaga de vice na chapa encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB) nas eleições ao governo de Goiás em 2026.\nEm Brasília, no início do mês passado, José Mário pediu conversa com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, no diretório nacional do partido, acompanhado do senador Vanderlan Cardoso - dirigente da sigla em Goiás -, quando recebeu convite para se filiar e compromisso de respaldo para a vice. Também já teve conversas com representantes de outros partidos, como Republicanos e Novo.