O Ministério Público de Goiás (MP-GO) protocolou ação civil pública e coletiva de proteção ao consumidor contra o Frigorífico Goiás, por ter exposto cartaz com a frase “Petista aqui não é bem-vindo” na entrada do estabelecimento. A peça também considera outras declarações do proprietário, Leandro Batista da Nóbrega, e publicações em redes sociais sobre o tema. O MP-GO pede que, na análise do mérito, o responsável seja condenado a pagar indenização de R$ 300 mil por dano moral coletivo.\nA reportagem entrou em contato com o Frigorífico Goiás, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.\nNa semana passada, O POPULAR mostrou que o estabelecimento comercial, localizado na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Setor Sul, em Goiânia, havia exposto um cartaz com a frase contra apoiadores do PT, na parte de baixo do anúncio de um produto vendido no local. O ato pode configurar desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme especialista e órgãos de fiscalização estadual e municipal consultados pela reportagem.